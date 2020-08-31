İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güler'den Kaymakam Şenoğlu'na ziyaret

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ilçeye yeni atanan Kaymakam Dilara Şenoğlu’nu ziyaret etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ilçeye yeni atanan Kaymakam Dilara Şenoğlu'nu ziyaret etti.


Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz'ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne getirilmesinin ardından Açıkgöz'ün yerine Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Köşk'ün ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Dilara Şenoğlu'na ilk ziyareti Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptı.


Kaymakam Şenoğlu'na “ilçemize hoş geldiniz” diyen Başkan Güler, Şenoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Şenoğlu da ziyaretinden dolayı Güler'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.