Başkan Güler'den Köşk halkına teşekkür

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için seferber olan Köşk halkına teşekkür ederek “Yardımları ulaştırdığımız yerlerden çok önemli geri dönüşler oldu” dedi.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş Depremi'nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek oldu. Depremin yaralarını sarmak için Köşk ilçesinde de başlatılan yardım kampanyasına katkı sağlamak isteyen Köşklü vatandaşlar, yardımlarını ulaştırmak için adeta birbirileri ile yarıştı. Köşk Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde ilk günden bu yana toplam 4 tır, 2 kamyon ve 28 adet panelvan ile yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı.

Gerçekleştirdikleri kampanyaya yoğun ilgi gösteren Köşk halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Nuri Güler; “Değerli Köşklü hemşehrilerim, 6 Şubat 04.17'de olan depremde 11 ilimizde çok önemli yıkımlar meydana geldi ve oradaki acıların sarılması için Köşk halkımız seferber oldu. 7'den 70'e, fakiriyle zenginiyle hep beraber birlikte hareket ettik. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız üzerine düşen vazifeyi yapmak için ellerindeki bütün imkanları Köşk Belediyesi hizmet binasına getirdiler. Bizler de bu yardımları toplayarak 4 tır, 2 kamyon ve 28 adet panelvan olarak yardım bölgelerine ulaştırdık. Ulaştırdığımız yerlerden çok önemli geri dönüşler oldu ve teşekkürler aldık. Onların bu mutlulukları bizi de mutlu etti. Köşk halkımıza bu duyarlılıklarından dolayı kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum” dedi.