İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güler'in Kurban Bayramı mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Güler mesajında, “Bu manevi günlerde, Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bu manevi günlerde, Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Bu sene ne yazık ki buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derin etkilerini yaşadığımız salgın nedeni ile bu seneki bayram kutlamalarımızda el öpmek yerine sevgimizi göstermeli, kontrollü sosyal hayatı alışkanlık haline getirmeliyiz. Vatandaşlarımızdan ricam; kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için maskesiz sokağa çıkmasınlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etsinler.


Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak temennisiyle, aziz milletimizin ve İslam alemin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.