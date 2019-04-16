Başkan Günel, 50. Yıl esnafıyla kahvaltıda buluştu

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, 50. Yıl Caddesi esnafıyla kahvaltıda buluştu. Seçim çalışmaları boyunca vatandaşlardan gelen (Başkan olduktan sonra makamınıza geldiğimizde sizinle görüşebilecek miyiz ? ) sorusuna “Ben size geleceğim.” diye cevap veren Ömer Günel sözünü tutuyor. Başkanlık mazbatasını aldıktan sonra söz verdiği hemşerilerine ziyaretler de bulunan Başkan Günel, bu kez şehir merkezindeki 50. Yıl Caddesi esnafı ile seçimlerden önce söz verdiği gibi sabah kahvaltısında buluştu.

Kahvaltıda esnaftan gelen tüm soruları içtenlikle cevaplandıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kendi ile özdeşleşen simit, peynir ve çaylı kahvaltıda esnafın sorunları dinlendi. “Esnafımızın sorunlarını biliyoruz, en kısa sürede derman olacağız ” diyen Başkan Günel, “50. Yıl sokağı bu kentin en önemli ticari sokaklarından biri. Bu nedenle öncelikli bu sokağa yönelik projelerimizi hızlı bir şekilde devreye alacağız. Kentimizin ve bu sokağın en önemli sorunlarından biri otopark problemi. Planlamasını yaptığımız tüm projelerde bu konu ile ilgili gerekli çözümleri göz önünde bulundurduk. Mevcut belediye binamızı biliyorsunuz taşıyacağız. Belediye binamızın olduğu alana altı komple otopark olacak bir şehir meydanı yapıyoruz. ‘Tariş Arazisi' ve ‘Toprak Saha' olarak bilinen arazilerde yapılacak projelerin altları da tamamen otopark olacak. Böylelikle 3 farklı noktada ciddi kapasiteli otopark alanları ile sokaklarımızı rahatlatacağız “ şeklinde konuştu.

İlk etapta öncelikle sorunları acil olarak çözmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Günel, “ Kentimizin çözülmesi gereken çok fazla problemi ve karşılanması gereken çok fazla ihtiyacı var ama bazı konuların önceliği var. Öncelikli konularımızdan biri kentimizin vitrini görevi gören sahil şeridinin ivedi bir şekilde kentimize yakışır bir hale getirilmesi. Yaz turizmi ile bilinen bir kent olarak bir turizm kentine yakışmayacak bir kent sahilimiz var. Bu sezon sonu sahil şeridimizin inşasına başlıyoruz. 2020 yaz sezonuna örnek gösterilecek niteliklere sahip hem Kuşadalı hemşehrilerimin kentleri ile gurur duyacağı hem de kentimize turist olarak gelmiş yerli ve yabancı misafirlerimizi etkilenecek bir sahil şeridine sahip olacağız “ dedi.

Esnaftan teşekkür

Bu arada, Başkan Günel'in verdiğini sözü tutarak esnafla kahvaltıda buluşması takdir topladı. 50. Yıl esnafı, “ Mazbatasını alır almaz başkanlık makamı yerine sokaklarda halkın içinde olan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize seçimden önce kahvaltı sözü vermişti, bu sözünü tutarak geldi, kahvaltımızı yaptık. Ama en önemlisi kendisine direk ulaştık, sorunlarımızı, görüşlerimizi, önerilerimizi söyledik. Kendisine bu özenli davranışından dolayı teşekkür ediyoruz “ dediler.