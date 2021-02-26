Başkan Günel altyapı ve üstyapı çalışmalarını denetledi

Birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kuşadası'nda başlattığımız değişim rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Kentimiz, turizm sezonuna kendine yakışır bir çehre ile girecek” dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yenileme çalışmaları sürüyor. 7/24 esasına göre devam eden çalışmalar, Türkmen Mahallesi'ndeki Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak'ta son aşamaya geldi. Yenileme çalışmaları kapsamında, bölgeye bugüne kadar 920 metre yağmur suyu, 760 metre içme suyu hattı döşendi. Elektrik kablolarının da yer altına alındığı bölgeye 7 bin metre kare sıcak asfalt dökülecek.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma devam ediyor. Ekipler, bir yandan temeli geçen hafta atılan taziye evi ve park alanının inşaatına devam ederken, bir yandan da cadde ve sokakların alt yapısını yeniliyor. Çalışmalar tamamlandığında, İkiçeşmelik Mahallesi'nde 2 kilometre yağmur suyu hattı döşenmiş olacak. Ayrıca 5 bin metre kare kaldırımın yapılacağı mahalleye toplam 18 bin metre kare sıcak asfalt dökülecek.

Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizde ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın çoğunu Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ile uyum kentimize her alanda çok şey kazandırdı. Başlattığımız değişim rüzgarı güç birliğiyle devam edecek. Kentimiz, turizm sezonuna kendine yakışır bir çehre ile girecek” diye konuştu.