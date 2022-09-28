Başkan Günel, ‘Artık tüm Kuşadası için çalışan bir belediye var'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yol yapımının sürdüğü Meram Sitesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Hemşehrilerine çalışmalar hakkında bilgi aktaran Başkan Ömer Günel, “Seçim döneminde Meram Sitesi'ne verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Artık tüm Kuşadası için çalışan bir belediye var” dedi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Meram Sitesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler tarafından sitedeki eski parke taşlarının sökümü tamamlandı. Kilit parke taşı döşemek için zemini kumla kaplamaya başlayan ekipler, bir yandan da kaldırım taşı ve bordür imalatı yapıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarda bölgeye yağmur suyu hattı da döşenecek.

Başkan Ömer Günel, Meram Sitesi'ni ziyaret ederek yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Hemşehrileri tarafından site girişinde çok sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Ömer Günel'e belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Meram Sitesi Yönetimi Başkanı Tahsin Karlı ve Güvercin Masa Gezici ekibi de eşlik etti. Site sakinleriyle bir süre sohbet ederek Kuşadası'nda yaşama geçirdikleri yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, Meram Sitesi'ndeki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Başkan Ömer Günel daha sonra yaklaşık 3 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek olan Bel-Kent Ortaokulu ile Terme ve Sargın sitelerinin bulunduğu alandaki çalışmaları inceledi.

Meram Sitesi Başkanı Tahsin Karlı Başkan Ömer Günel'in kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, “Başkanımız bize verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Şu anda Kuşadası Belediyesi ekipleri yollarımızı yenilemek için durmadan çalışıyor. Site sakinleri ve kendi adıma Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel ise Meram Sitesi ziyaretinde Kuşadası'nda son 3,5 yılda 20 yılda yapılmayan hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Meram Sitesi'nin uzun yıllardır belli başlı sorunlar yaşayan bir bölge olduğuna dikkate çeken Başkan Ömer Günel, “Seçim döneminde Meram Sitesi'ni ziyarete geldiğimde yollarını yenileme sözü vermiştim. Şimdi verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yine Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde yaşayan hemşehrilerimden de sabır ve iş birliği bekliyorum. Pandemi ve ekonomik kriz demeden halkın kaynaklarını halk için kullanmaya devam ediyoruz. Artık belirli bir kesim için değil, tüm Kuşadası için çalışan bir belediye var” diye konuştu.