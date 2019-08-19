Başkan Günel, balıkçı esnafıyla buluştu

Balık Pazarı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, yeni avlanma sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kuşadası Balık Pazarı önünde gerçekleşen toplantıda Başkan Ömer Günel'e, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Kuşadası Körfezi açıklarında birçok balık türünü barındıran Kuşadası'nın balıkçılık sektöründe daha ileri gitmesi gerektiğini belirten Başkan Ömer Günel, balık pazarı esnafına ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Balık Pazarı'nın fiziki koşullarını daha düzgün hale getirmek için çalışacaklarını kaydeden Başkan Ömer Günel “Balıkçılık asla önemini yitirmeyecek mesleklerden biri. Kentimiz Kuşadası bu işi icra edeceğiniz önemli bir merkez. Ülkemizde en taze ve lezzetli balık Kuşadası'nda yenir. Ne yazık ki bu konuda da kentimiz marka değerini yitirmiş durumda. Ancak hep birlikte balıkçılık konusunda da marka değerimizi yeniden yaratacağız. Sizler hemşehrilerimize ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimize en iyi balığı sunarsanız Kuşadası balığı ile daha çok anılacaktır. Körfezimizde akyadan levreğe, çipuradan mezgite kadar onlarca çeşit balık avlanabiliyor. Bu potansiyelimizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler sizlere işinizi daha iyi yapabilmeniz için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız” dedi.