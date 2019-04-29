Başkan Günel 'Batumoba' etkinliklerinin onur konuğu oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın Gürcistan'daki kardeş şehri Batum'un şehir statüsü kazanmasının 131. yılı şerefine düzenlenen BATUMOBA etkinliklerinin onur konuğu oldu.

Batum Belediye Başkanı Lasha Komakhidze'nin özel daveti üzerine Batum'da bulunan Başkan Ömer Günel'e eşi Duygu Gül Günel ve oğlu Rüzgar Ali Günel eşlik ediyor. Kuşadası'nın kardeş şehri Batum'un şehir statüsü kazanmasının 131. yılı şerefine düzenlenen "BATUMOBA" etkinlikleri resmi bir açılış töreniyle başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, etkinliğin ilk gününde Batum Belediye Başkanı Lasha Komakhidze ile birlikte etkinlik alanını dolaşarak kentin tarihi hakkında bilgi edindi.

BATUMOBA etkinliklerinin açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretinin Batum'a olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek " 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından başlayan 5 yıllık görev süremin ilk yurt dışı ziyaretini köklü bir tarihsel geçmişe sahip olduğumuz ve kardeş şehir olmaktan onur duyduğumuz Batum'a yapmış olmak benim için büyük bir mutluluk ve heyecan. “Kardeşlik” duygusuyla bağlı olduğumuz siz değerli dostlarımızla, şehriniz açısından böylesine önemli ve özel bir günde bir arada olmak, coşkunuzu paylaşmak ayrı bir mutluluk kaynağı. Öncelikle sizlere bu nazik davetinizden dolayı teşekkür etmek, Kuşadalı hemşehrilerimin sevgilerini, selamlarını iletmek ve Batum'un şehir statüsünü kazanışının 131. yıl dönümünü kutlamak istiyorum" dedi.

Kardeş şehir ilişkilerinin iyi niyet temelinde kurulması gerektiğini ve bu iyi niyetin ülkeler arasındaki barış ve karşılıklı anlayışı teşvik ettiğini kaydenen Başkan Ömer Günel, "Güzel şehriniz Batum'la ve Batum halkıyla aramızda ciddi bir gönül bağı bulunuyor. Bu gönül bağı karşılıklı mutabakatla varılan kardeş şehirlik ilişkisi ile daha da güçlenmiş, pekiştirilmiş ve kültürel iletişimimizi çoğaltmıştır. Bir yandan küreselleşirken bir yandan da yerelliğin önem kazanmaya başladığı dünyamızda kültürler arası diayloğun kapısını aralayan bir anahtar konumunda olan kardeş şehir ilişkilerinin kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda değil, uzun vadeli stratejik ortaklıklar oluşturacak şekilde tesis edilmesi ve bu ilişkinin sürdürülebilir olması için azami özen ve çabanın gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da yaşama geçirilecek ortak projeler ve iş birlikleri ile sağlanacağına inanıyorum" dedi.

Kardeş şehir ilişkilerinde üretilecek ticari ve sosyal projelerin her iki kentin de ekonomisine fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Ömer Günel , "Çağımızda yurttaşların yerel yönetimlerden beklentileri temel belediyecilik hizmetlerini aşan bir boyuta ulaşmıştır. Artık yerel yönetimlerden, kentteki ekonomik hayatı canlandırmak, kültür-sanat yaşamını çeşitlendirmek, kentin uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak ve ülkelerarası ilişkilere katkıda bulunmak üzere projeler geliştirmesi beklenmektedir. Bu nedenle belediyeler, hizmet kalitelerini arttırmak ve iyi uygulamaları paylaşabilmek için çeşitli alanlarda uluslararası kuruluş ve birlik üyelikleri ile yabancı ülkelerden belediyelerle ortaklıklar kurma gibi farklı yöntemler uygulamaktadır. Bunlardan en çok tercih edileni ise halen 'kardeş şehir ilişkisi' kurma yöntemidir. Bu nedenle bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşmanın yeni turistik, sosyal ve kültürel işbirliklerine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olduğunu belirten Ömer Günel, kardeş şehir Batum'un Belediye Başkanı Lasha Komakhidze'yi ve diğer yetkilileri en kısa süre içerisinde Kuşadası'nda ağırlamak istediklerini kaydetti.