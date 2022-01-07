Başkan Günel belediye Başkanları birliği yönetim kurulu üyesi oldu

Birlik Başkanı Hüseyin Erer, Başkan Ömer Günel'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

2012 yılında kurulan ve 1835 üyesi bulunan Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine bu görevi layık gören Birlik üyelerine teşekkür ederek tüm Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Hüseyin Erer ise Başkan Ömer Günel'e bir mesaj göndererek tebrik etti.