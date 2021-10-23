Başkan Günel; “Bizi iktidara hayallerimiz ve gençler taşıyacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kadın Kolları İl Başkanları'nın “Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar” başlığı ile Kuşadası'nda düzenlediği programda konuştu. Günel, farklı belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerini söyledi. Hedeflerinin iktidar olduğunu kaydeden Günel, ” Bizi iktidara gençlik taşıyacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuşmasında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile uyum içinde çalışmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

Günel'in konuşmasının devamında, “Birçok kere hem hizmetlerimizi size sunma fırsatı bulduğum için şunu yaptık, bunu yaptık demek istemiyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım ile şu yetki alanı benim, şu yetki alanı senin demeden büyük bir hizmet atağı başlattık. 2,5 yılda pandemi, deprem, sel demeden hizmet ürettik. Demek ki isteyince oluyormuş. Bütün hizmetlerimizi anketlerle ölçerken anketlerdeki seçmenlerin tercihlerinde veya söylemlerinde, bir Çorum'daki vatandaşın beklentisi neyse Kuşadası'nda onu gördük. Nedir o? Yol, kaldırım, altyapı. Kalıplarla ilgili sorular sorduğumuzda ise daha farklı noktalar gördük. İnsanlar gelecekten ağır ağır vazgeçiyorlar. Bugün gösterilmesi gereken hedefimizi insanları yeniden hedef kurduran bir yürüyüş olmasıdır. Biz Özlem başkanımla gençlerin, kadınların daha fazla hayal kurması için projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi İstasyon Kafe projemiz. Genç dostu kent ödülü almamıza neden olan, Kampinova projemiz var. Gençlerin ekonomik yapılarının yanında yoksulluk yanından dünyanın geleceğine dönük, dijital dünyaya dönük hedefleri tazeliğini koruyor. Dünyada çalışan ve üreten 150 milyon nüfus var. Ve bu nüfus 72 ülke arasında dolaşıyor. Dijital sektörden zenginleşen insanlar çoğalıyor. Dünya değişiyor ve Mars'ta yaşam araştırılıyor. Biz bunun farkında olan iki belediye başkanı olarak Mars Colony projesini oluşturduk ve Kuşadası'nda kuruyoruz. Ve yeni bir turizm ağı oluşturuyoruz. Özlem başkanın bir sözü var. “Her belediye yol kaldırım yapar. Biz farklı ne yapıyoruz. Biz üretirken proje yaparken Aydın'ı Türkiye'de nasıl konuşulur hale getiririz” diyor. Elon Musk bu proje ile destek veriyor ve bu bizi onurlandırıyor. Biz hayal kuran bir milleti hedeflemeliyiz. Hayalleri beslemeliyiz. CHP ne sağlayacak dediklerinde tekrar hayal kuracaksınız ve hayallerinizin peşinden gideceksiniz diyorum. Sizin liderliğinizde hayallerin peşlinde gidecek bir gençlik geliyor ve o gençlik bizi iktidara taşıyacak” dedi.