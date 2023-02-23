Başkan Günel, depremzedeler ile görüştü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden Kuşadası'na gelen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Günel, “Depremin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yardım kampanyasına öncülük eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kente gelerek oteller ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Ömer Günel, depremzedelere geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini ileterek “Ülke olarak çok büyük bir felaket atlattık. Bu zor günleri hep beraber, birlik ve dayanışma ile aşacağız. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Ömer Günel, kendi imkânları ile Kahramanmaraş'tan kente gelen ve torunu aracılığıyla sosyal medya üzerinden kendisi ile tanışmak istediğini ileten 93 yaşındaki depremzede Mehmet Uğurlu'yu da ziyaret ederek sohbet etti. Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Günel, ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Uğurlu ise Başkan Ömer Günel'in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.