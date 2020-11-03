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Başkan Günel depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geceyi İkiçeşmelik Parkı’nda kurulan çadırlarda geçiren depremzede vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geceyi İkiçeşmelik Parkı'nda kurulan çadırlarda geçiren depremzede vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel “Bu zor süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacağız. Her zaman yanınızdayız” dedi.


Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İkiçeşmelik Parkı'nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Depremde evleri zarar gördüğü ve süren artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmek istemediği için geceyi Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Parkı'nda kurulan çadırlarda geçiren vatandaşları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda kimsenin depremden dolayı bir mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerini ifade etti.


Kuşadası Belediyesi ikram aracının çay, kahve ve kahvaltılık servisi yaptığı ziyarette depremzede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası olarak büyük bir felaketi can kaybı olmadan atlattık. Evleri hasar alan vatandaşlarımızın mağduriyetini de ilgili kurumlarla sürdürdüğümüz iş birliği neticesinde en kısa süre içerisinde çözmek için çalışıyoruz. Bu zor süreci Aydın Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacağız. Tüm birimlerimizle birlikte sahada ve her zaman sizlerin yanındayız” dedi.


"Vatandaşlardan teşekkür"


Vatandaşlar ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kuşadası Belediyesi'nin depremin yaşandığı ilk andan itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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