Başkan Günel, dünyaca ünlü gitarist Eric Clapton ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, köpeğinin ölümü nedeniyle ege sahillerindeki mavi turunu yarıda keserek yatıyla Kuşadası'na gelen dünyaca ünlü İngiliz gitarist Eric Clapton'u Setur Marina içerisinde demirli yatında ziyaret etti.

Bilindiği gibi, “ Ve Bene “ isimli yatıyla mavi tura çıkan ünlü gitarist Eric Clapton, İngiltere'de bıraktığı köpeğinin ölümü üzerine tatilini yarıda keserek yatıyla Kuşadası'na gelmiş ve ardından da özel uçağıyla İzmir'den İngiltere'ye dönmüştü. Kuşadası'nda kısa süreli kalan ünlü gitaristi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ziyaret etti. 6 dalda Grammy ödüllü ünlü gitarist Eric Clapton Başkan Ömer Günel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Çıktığım Akdeniz ve Ege sahilleri turunu ne yazık ki köpeğimin ölümü üzerine Kuşadası'nda sonlandırmak zorunda kaldım. Ancak burada bulunduğum kısa süre içinde Kuşadası'na hayran kaldım. Belediye Başkanı Ömer Günel'in nazik ziyareti içinde kendisine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar Kuşadası'na geleceğim” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Başkan Ömer Günel ünlü gitaristin köpeğinin ölümü sebebi ile tatilini yarıda kesmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, “ Müzik dünyasında bir efsane olan Eric Clapton'u yatında ziyaret ederek yarıda kesmek zorunda kaldığı tatilini tekrar Kuşadası'nda başlatmasından onur duyacağımızı belirttik. Kendisi de bu teklifimizi memnuniyetle karşıladı. En kısa zamanda kendisini Kuşadası'nda daha uzun süreli misafir edeceğiz “ dedi.

İngiliz Blues gitaristi, şarkıcı ve besteci olan Ercik Clapton müzik dünyasında "Slowhand" lakabi ile tanınıyor. The Yardbirds, Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and Dominos gibi gruplarında çalan Clpaton, "Tears In Heaven" isimli şarkısıyla 6 dalda Grammy ödülü kazanmıştı.