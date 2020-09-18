Başkan Günel, farkındalık oluşturmak için belediyeye bisikletle gitti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında benzin, motorin ve LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların neden olduğu hava kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla işe bisikletle gitti.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası'na' Kuşadası'ndan da destek geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte işe bisiklete binerek gitti. Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik için kaskını takıp pedala basan Başkan Ömer Günel, temiz hava için karbondioksit salınımını azaltmanın önemine dikkat çekti.

“Bisiklet kullanmak yaygınlaşacak”

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim değişikliği ve çevresel sorunların küresel ölçekte bir tehdit halini almaya başladığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi'nin son etabının tamamlanmasının ardından Kuşadası sahil şeridinde geniş yaya yolları ve 19 kilometre uzunluğa sahip bir bisiklet yolu yer alacak. Uzun vadede kent merkezimizi trafiğe kapatmayı ve alternatif bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu da ancak bilinçsel düzeyde gerçekleşecek bir değişim ve dönüşüm ile mümkün. Kuşadası Belediyesi daha hareketli bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çalışmaya devam edecek” dedi.