Başkan Günel, gençler ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Halkçı Liseliler (Halk-Lis) tarafından Ada Camping'de gerçekleşen Buğra Tarı İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı'nı ziyaret etti. Kuşadası Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarını öğrencilere aktaran Başkan Ömer Günel; "Yerel yöneticiler olarak gençler için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Halkçı Liseliler (Halk-Lis) öğrencilerinin katıldığı eğitim kampında çeşitli atölye çalışmaları, münazara, sunumlar ve spor faaliyetleri gerçekleştirildi. Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda bulunan Ada Camping'de, Buğra Tarı İl ve İlçe Başkanları Eğitim ve Dayanışma Kampı'nın 3. gününde gerçekleşen buluşmaya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı. Eğitim kampında öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra deneyimlerini ve Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını gençlerle paylaştı.

"Gençlerimiz için çalışıyoruz"

CHP Genel Başkanı'nın özel danışmanı olarak görev yapan Dr. Recep Cengiz'in idaresinde düzenlenen eğitim kampında gençler ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; "Öncelikle sizleri Kuşadası'nda misafir ettiğimiz için çok mutluyum. Bir ilçe belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışabilmesi, hizmet üretmesi açısından çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu sayede 3 buçuk yılda Kuşadası'nda çok önemli işler başardık. Z kuşağı olan gençlerimiz önümüzdeki seçimde önemli rol alacaklar. Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile özellikle gençlere yönelik ortaklaşa projelere imza attık. Gençlerimizin dijital dünyaya verdiği önemi bildiğimiz için İstasyon Kuşadası adı altında yeni nesil bir eğitim merkezi kurduk. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en büyük istasyon merkezi Facebook ve Google desteğinde Kuşadası'nda bulunuyor. Sizin gibi genç arkadaşlarımız dijital dünyaya dair eğitimlerini burada sürdürüyorlar. İkinci önemli projemiz ise içinde bulunduğumuz bu alan. Değişen turizm anlayışı doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri 4 ay gibi kısa bir zamanda Ada Camping'i tamamladı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışı yapıldı. Biz yerel yöneticiler olarak gençlerimizin yaşadığı sorunlara ne kadar çözüm getirip ne kadar dokunabiliriz konusunun üstüne çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede üniversiteli gençlerimize ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Sınav dönemlerinde de öğrencilerimizin yanında oluyoruz. İkram araçlarımız sınav merkezlerinde yiyecek ve içecek desteğinde bulunuyor. Bugün dijitalleşen dünyayı konuşuyoruz. Bu değişime ayak uydurmak için de Y ve Z kuşağının talep ve beklentilerine uygun olacak şekilde doğa ile iç içe bir ortamda eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir çalışma alanı yapıyoruz” dedi.