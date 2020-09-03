Başkan Günel halkın içine girerek, sorunlarla bire bir ilgileniyor

Son olarak Kuşadası merkezini dolaşan Başkan Ömer Günel 1,5 sene içerisinde çok ciddi işlere imza attıklarını belirterek, yaşanan küçük sıkıntıların en yakın zamanda giderileceğini söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e alan gezisinde, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürleri eşlik etti. Başkan Ömer Günel, ilçe merkezinde yaşanan alt ve üst yapı problemlerinin giderilmesi için başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi. Kent merkezinde yaşanan sorunları büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Başkan Ömer Günel, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz sene hayata geçirdikleri “Sıfır İşgaliye” uygulamasından asla taviz vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sıfır İşgaliye Uygulaması'nın faydalarını tüm esnafımız gördü. Proje sayesinde hem esnafımız, hem vatandaşlarımız hem de kentimizi ziyaret eden misafirlerimiz rahat bir nefes aldı. Kuralları ihlal eden birkaç esnaf olduğunu biliyorum. Uygulamadan kesinlikle geri adım atmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında hayata geçen “Trafik Sakinleştirme” projesi sayesinde Kuşadası'na bir düzen geldiğinin altını çizen Başkan Ömer Günel, “Trafik Sakinleştirme Projesi ile ilgili şikayetlerinizi birebir inceliyorum. Fakat projede bir hata yok. Kurallara uymayan insan çok. Projeyle ilgili 2 etaptan oluşan bir çalışmamız daha var. Tamamen bittiğinde herkes memnun kalacak. Herkes projeye alışacak” diye konuştu.

Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri tüm alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmalarını Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptıklarını vurgulayan Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı: “Bir buçuk sene içerisinde kentimiz de ciddi çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın çoğunu Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ile uyum kentimize kazandırdı. Başlattığımız değişim rüzgarı güç birliğiyle devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim”.