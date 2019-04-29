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Başkan Günel, Hopa ve Kemalpaşa Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hopa ve Kemalpaşa belediye başkanlarıyla bir araya geldi.


Kuşadası'nın Gürcistan'daki kardeş şehri Batum'un şehir statüsü kazanmasının 131. yılı şerefine düzenlenen BATUMOBA etkinliklerine katılmak üzere gerçekleştirdiği seyahati esnasında Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Metin Topaloğlu ve eşleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, ülke gündemine dair konuların ele alındığı kahvaltılı toplantıda, Ege'den Karadeniz'e dostluğun selamını getirdiklerini kaydetti.

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