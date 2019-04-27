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Başkan Günel ilk nikahını kıydı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk nikahını kıyarak Tuğba Yıldız ve Ömer Soykök çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

Kuşadası Sanayi Sitesi esnafından Mevlüt Soykök'ün oğlu Ömer Soykök ile Tuğba Yıldız çiftinin nikahını kıyan Başkan Ömer Günel, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel, ilk nikah akdini gerçekleştirdi. Tuğba Yıldız ve Ömer Soykök çiftinin Beyaz Saray Düğün Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, ilk kez bir nikah kıymanın sevincini yaşadığını kaydetti. Bugüne kadar avukatlık mesleği gereği çiftlerin boşanmalarına yardımcı olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, "Soykök ve Yıldız ailelerinin evlatları Ömer ve Tuğba kardeşimin bu mutlu günlerinde onlara ortak olmak benim için büyük bir sevinç. Bu benim kıydığım ilk nikah, yıllarca geçinemeyn çiftlerin resmi olarak ayrılmalarına yardımcı oluyordum. Bugünden sonra çiftlerin dünya evine girmelerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayacağım" dedi.

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