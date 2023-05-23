Başkan Günel: ‘İnşaat yasakları konusunda hiç kimseye taviz vermemiz mümkün değil'

İnşaat yasağına uymanın önemine dikkat çeken Başkan Günel, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hiç kimseye en ufak bir ayrıcalık tanımamız veya taviz vermemiz mümkün değil" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 15 Mayıs-15 Ekim 2023 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine yasak getirdi. Yasağa ilişkin de bir tebligat hazırlandı. On maddelik tebligat, Nisan ayı sonunda gerekli tüm mecralarda duyuruldu. Belediye Başkanı Günel, Kuşadası'nın iyi bir sezon geçirebilmesi için gerçekleştirilen uygulamayla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

‘Dört bölgeye ayırdık'

İnşaat yapmakta olan tüm hemşehrilerinin yaz sezonu boyunca uygulanan inşaat yasaklarına uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak inşaat yasaklarını geçmiş yıllardan farklı uyguluyoruz. Kuşadası'nı turistik tesislerin yoğun olduğu mor bölge, turistik tesislerin ve yazlıkların yoğun olduğu kırmızı bölge, turistik tesislerin olmadığı sarı bölge ve kimsenin inşaat faaliyetinden rahatsız olmayacağı yeşil bölge olmak üzere 4 bölgeye ayırdık. Bu dört bölgedeki uygulamamız geçen yıl gayet başarılı oldu. Şikâyetler yok denecek kadar azdı. Bu sene de aynı uygulamayı yapıyoruz” dedi.

‘Özel izin vermemizin kuralları var'

İnşaat faaliyetlerine özel izin vermelerinin belirli kuralları olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Burada örneğin inşaat firması istinat duvarı yapmak zorunda. İstinat duvarını bir an önce yapmazsa ve yağmura yakalanırsa zeminde kayma tehlikesi yaşayacak bir bölgede çalışıyor. Buna İnşaat Mühendisleri Odası'nın teknik raporu olması halinde iş periyodu kadar özel izin veriyoruz. Ya da benzer teknik konularda eğer İnşaat Mühendisleri Odası benzer bir teknik rapor düzenlediyse işin gereği kadar izin veriyoruz. Bu süre de hiçbir zaman 15 günü geçmiyor. Bu durum da çok istisnai bir uygulamadır. Yani keyfi bir izin söz konusu değil. Altında teknik rapor olmadan izin verdiğimiz bir firma varsa gelip bana söylesinler. Böyle bir şey olamaz. Biz keyfi bir yönetim değiliz. Biz Kuşadası'nı kurallarla yönetiyoruz. Ancak kuralları ihlal etmeye de hazır ve istekli bir kesim var. Siz istediğiniz kadar ceza kat'i, istediğiniz kadar inşaatı durdurun, yapmaya devam ediyorlar. Hatta buna bütçe ayıran müteahhitler var. Biz bu tip suistimallere de göz açtırmıyoruz. Çok derin bir denetim yapıyoruz. Bununla ilgili konular önümüze geldiğinde de Kuşadası Belediyesi olarak gereğini yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hiç kimseye en ufak bir ayrıcalık tanımamız veya taviz vermemiz mümkün değil” diye konuştu.