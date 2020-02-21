Başkan GÜnel; "Kadıkalesi'ni Kuşadası turizmine kazandıracağız"

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihsel değerlerini korumak ve kültür turizmi alanında kullanmak üzere sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde 2001 yılından bu yana sürmekte olan kazı çalışmalarının ve bölgenin tarih öncesi kültürünün anlatılacağı bir kazı evi ve ziyaretçi merkezi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde sürdürülen “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi" doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bornova Belediyesi tarafından Yeşilova Höyüğü'nde inşa edilen kazı evi ve ziyaretçi merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde Kadıkalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Koordinatörü Ayşe Şerifoglu ile Etüt ve Proje Müdürlüğü'nden Mimar Yıldız Yavuz eşlik etti. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasin Barut'tan kazı evi ve ziyaretçi merkezi ile ilgili olarak bilgi alan Başkan Ömer Günel, kazı alanını gezdi.

Başkan Ömer Günel, Kadıkalesi'nin bölge tarihi açısından çok büyük ve önemli bir miras olduğunu belirterek şöyle dedi:

“2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden değerli hocamız Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları ile Kadıkalesi'nin prehistorik dönemden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan zaman aralığı içerisinde iskân gören çok önemli bir arkeolojik alan olduğu anlaşıldı. Kuşadası Belediyesi olarak, bir yandan bu alandaki tarihsel ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkaracak çalışmalara teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürürken bir yandan da Kadıkalesi'ni ziyarete açmaya ve turizme kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla Bornova Belediyesi tarafından inşa edilen Yeşilova Höyüğü Kazı Evi ve Ziyaretçi Merkezi'ni ziyaret ederek hocalarımızla görüş alışverişinde bulunduk. En kısa süre içerisinde Kadıkalesi'ni Kuşadası turizmine kazandıracağız.”