Başkan Günel, kadın girişimi kooperatifini ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2017 yılında Kuşadası Belediyesinin öncülüğünde kurulan, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi KUŞAKK' ı ziyaret etti.

Kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan KUŞAKK'ın daha aktif ve çok daha fazla kadına fayda sağlar hale getirilmesi için görüşmelere başlayan Başkan Ömer Günel kooperatif üyelerinden bilgi aldı.

Ürettiği ürünleri pazarlama olanağına sahip olmayan kadınları bir araya getirerek istihdam olanağı sağlamak amacı ile kurulmuş kooperatife daha fazla kadının paydaş yapılmasını isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şu ifadelere yer verdi; ” Çok doğru bir iş ama çok dar kapsamda kalmış. KUŞAKK' ın şu an mevcut 105 üyesi var. Yaptığımız görüşmeler sonrası kooperatif yönetiminden 105 ile sınırlanan üye sayısının arttırılması ve böylece çok daha fazla kadına ekonomik fayda sağlanması yönünde çalışmalara başlamasını istedik. İş birliği ile yolumuza devam edeceğiz. Bu işi büyütmek çeşitlendirmek zorundayız. Hediyelik eşya üretiminin yanı sıra kadınlar tarafından üretilen tarımsal ürünlerin satış ve pazarlamasının da koşullarını hazırlamalıyız. Kooperatifimizin faaliyetlerini genişleterek daha fazla kadınımıza istihdam olanağı sağlayacağız. Evinde üretim yaparak aile ekonomisine destek sağlar hale getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlarımızın yetiştirdiği çocuklarımız ile kentimizi ve ülkemizi daha iyi yerlere taşıyabiliriz.

Kuşadası Belediyesi olarak hediyelik ürünler üreten KUŞAKK'a yeni üretim alanları oluşturarak çok daha fazla kadına fayda ve ekonomik özgürlük kazandırır hale getirilmesi için çalışmalara hızlı bir şekilde başlıyoruz. KUŞAKK ile çok güzel bir ışık yakılmış. Bize düşen bu ışığı güçlendirip çok daha fazla kadınımızın hayatını aydınlatmasını sağlamak. Buna da belediye olarak sizlere satış noktaları sağlayarak başlayalım.” dedi.

Kuşadası Belediyesi'ne ait Çalıkuşu Kültür Evi'nde faaliyetlerine devam eden KUŞAKK bölgeye has el sanatlarını geliştirerek üretilen yöresel turistik ve hediyelik ürünler ile ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Yıldırım'ın desteği ile yapılan atölye çalışmalarında Kuşadası'nın tarihi evlerinde bulunan çatı kuşları desenleri kullanılarak kooperatif üyesi kadınlara kumaş taş baskı eğitimleri veriliyor. Aynı zamanda doğaya ve çevreye zararlı naylon poşet kullanımını azaltmak amacıyla alışveriş fileleri ve kuş motifli file kabı üretimi yapılmaktadır.