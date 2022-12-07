Başkan Günel, Kent Konseyi Yönetim Kurulu'nu ağırladı

Kuşadası'yla ilgili projelerin ele alındığı toplantıda, Başkan Ömer Günel, bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nda yaşama geçirilecek projelerle ilgili toplumun her kesimiyle temas kuran Başkan Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve meclis başkanlarıyla buluştu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda Başkanı Ömer Günel tarafından Kent Konseyi Meclis Başkanlarına Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları hakkında bilgi verildi. Yaşama geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı toplantı sonrasında Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi tarafından Başkan Ömer Günel'e ‘Biz de Kuşadalıyız' isimli sergide Türk ve yabancı ressamlar ile ziyaretçilerin fırça darbeleriyle yapılan bir tablo hediye edildi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Başkan Ömer Günel'in kendilerine her zaman vakit ayırdığını belirterek, “Çok faydalı bir toplantı oldu. Başkanımız bizlerin gerçekleştirmek istediği projelerin hepsini tek tek dinledi. Ayrıca Kuşadası Belediyesi'nin de yapmayı planladığı etkinliklerden bahsetti. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası'nın gelişmesi amacıyla ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel ise “Kentimizin birçok farklı mahallesinde başlattığımız alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bizim için toplumun farklı kesimlerini temsil eden dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas halinde olmak çok önemli. Amacımız Kuşadası'nı ortak akıl ile yönetmek. Bu süreçte de değerli fikirleri ile bize destek olan Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederim. Kuşadası Kent Konseyi ürettiği projelerle bize önemli katkılar sunuyor” diye konuştu.