Başkan Günel: "Kongre merkezinin ayağa kaldırılması için elimizi taşın altına koyacağız"

Orta Doğu'nun en büyük kongre merkezi olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından yeniden aktif hale getirilmesi için girişimler sürüyor. Tüm kesimlere çağrı yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kongre merkezinin yeniden ayağa kaldırılması için el birliği içinde davranmalıyız. Burası milli servetimiz. Tüm kesimlerin elini taşın altına koyacağına inanıyorum" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in daveti üzerine Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin içinde bulunduğu durumu ele alan bir toplantı düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Sadettin Yücel'in yanı sıra, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ve TÜRSAB temsilcisi Eda Sözmener katıldı.

Kongre merkezinin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesi kararı verilen toplantının ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kongre merkezi Kuşadası için büyük önem taşıyor. Şu anda ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan sorunlar var. Bunların çözümü için girişimde bulunma kararı aldık. İlk etapta TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştük. 12 Haziran'da bir kez daha bir araya geleceğiz ve mevcut durumla ilgili bir sunum yapılacak. Hedefimiz atıl durumdaki milli servetimiz kongre merkezini yeniden ayağa kaldırmak. Kuşadası el birliği içinde hareket ederse kongre merkezi çalışır hale gelir. Bu nedenle, kongre merkezinin yeniden ayağa kaldırılması için el birliği içinde davranmalıyız. Burası milli servetimiz. Tüm kesimlerin elini taşın altına koyacağına inanıyorum" dedi.

Kongre merkezinde neler var?

Avrupa'nın sayılı, Orta Doğu'nun ise en büyük kongre merkezi olan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi'nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) ana ortak olduğu kongre merkezinin diğer ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Özel İdaresi, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Belediyesi, Liman İşletmeciliği A.Ş. ve bölgedeki bazı turizm yatırımcıları yer alıyor.