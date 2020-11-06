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Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.


Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden ile Peninsula Turizm Genel Müdürü ve CHP Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek katıldı. Başkan Günel ve Kuşadası heyeti, Bakan Ersoy'a Kuşadası turizminde yaşanan gelişmeleri anlatırken, Kuşadası'na kazandırılması planlanan, deneyim ve keşfe dayalı, tematik turizm tesisi, "Mars Colony" Projesi'nin sunumu yapıldı. Ziyaretin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

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