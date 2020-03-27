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Başkan Günel; "Kuşadası gelecek güzel günlerde tiyatroya doyacak“

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Bir toplumun uygarlık düzeyini gösteren en önemli etkenlerden birinin tiyatro olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Sanat aydınlanmanın yolunu açar. Bizler de güzel bir geleceği ancak sanatla elde edebiliriz” dedi.


Sanat ve sanatçı dostu politikalarıyla tanınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. Kurum olarak tiyatroya verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda her kesimden vatandaşı tiyatroyla buluşturmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Tiyatro binlerce yıldır insanları bir araya getiren, toplumlara ışık tutmuş önemli bir sanat dalıdır. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel sanat Yönetmeni Mehmet Turan ile birlikte bu özel gün için çeşitli etkinlikler planlamıştık. Fakat içinden geçtiğimiz bu zor süreç nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliklerini de iptal etmek zorunda kaldık. Fakat gelecek güzel yarınlarda, tüm hemşehrilerimize tiyatro dolu günler yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Tiyatroya emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarım” dedi.

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