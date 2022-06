Başkan Günel, Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine yaşama geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Tüm çalışmalarımızı kentimizin daha güzel yarınlara sahip olması için yapıyoruz” dedi.

Kuşadası'nı ortak akılla yönetmek için dernek, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla yakın temas kuran Başkan Ömer Günel, Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ofisinde yönetim kurulu ve üyelerle bir araya gelerek Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Ardından üyelerden kente yapılacak doğalgaz yatırımlarıyla ilgili gelen soruları yanıtladı.

Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği Başkanı Füsun Fidan, Başkan Ömer Günel'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Başkanımız Kuşadası'ndaki kadın derneklerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sorun ve talepleriyle çok yakından ilgileniyor. Kendisine kentimize yaptığı hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Günel ise “Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği, benim için çok önemli. Çünkü Kuşadası'nda kadınlarımızın her alanda etkin bir rol alması için kuruldu. Ben sivil toplum kuruluşları ile derneklerin iktidarı denetlediğine ve kimi zaman da iktidarda etkin roller üstlendiğine inanıyorum. Kadınların yer aldığı her oluşumu desteklemeye her zaman hazırız. Kuşadası Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı kentimizin daha güzel yarınlara sahip olması için yapıyoruz” diye konuştu.