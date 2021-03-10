Başkan Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinledi

Ziyarete vekillerin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın bulunduğu kalabalık bir grup ilk olarak Sanayi Sitesi Başkanı Azmi Tabak'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra esnafı ziyaret eden heyet burada esnafın sorularını dinleyerek hayırlı işler diledi.

Ziyaret sonunda konuşan Tezcan, “Sivil toplum örgütlerimizi, meslek örgütlerini ziyaret ediyoruz. Milletvekillerimiz, il, ilçe başkanımızla beraber ilçelerde, belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşın birebir alanda sorunun ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Gerçekten gittiğimiz yerde bu çalışmaların çok önemli katkılarını gördük” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günlerde vatandaş devletini yanında görmek istiyor. Bu dönem herkesin şartlarını zorladığı, herkesin imkânlarını zorladığı bir dönem. O yüzden tekrar, tekrar esnafın durumunu gözden geçirmek ve borç değil mümkünse hibe vermek gerekiyor. Çünkü özellikle orta ölçekli esnaf, küçük ölçekli esnafın durumu oldukça sıkıntılı. Bugün sanayideydik, beraber gezdik vekillerimizin bizi ziyaret etmesinden ve bu sıcak temastan çok memnunuz. Çünkü hem vatandaş doğrudan ihtiyaçlarını isteklerini söylüyor hem de aracısız bir şekilde biz de doğruyu bizzat onlardan öğrenmiş oluyoruz ve Ankara'da öğrenmiş oluyor. O yüzden bugün iyi bir ziyaret oldu. Umuyorum daha sık bir şekilde bu ziyaretleri birlikte gerçekleştireceğiz ve asıl üstlenmiş olduğumuz o misyonu, yani vatandaşın yanında olma, kolunda olma, ona olabildiğince destek olma misyonumuzu da eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.