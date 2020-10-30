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Başkan Günel, “Kuşadası'nda şu ana kadar can kaybımız yok”

Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli şekilde hissedilen 6.

Ege Denizi'nde meydana gelen ve Kuşadası'nda da şiddetli şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında kriz masası oluşturuldu.


Depremin ardından açıklama yapan Kuşadası belediye başkanı Ömer Günel, " Şu an için kentimizde herhangi bir can kaybı tespit edilmemiştir. Oluşturulan kriz masası kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kuşadası Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada görevlerinin başındadır. Binasında çatlak veya hasar meydana gelen hemşehrilerimiz 4447114 numaralı Güvercin Masa ve 4444009 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilir " dedi.

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