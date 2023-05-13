Başkan Günel miniklerin mezuniyet törenine ortak oldu

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde, okul öncesi eğitim programına katılan 3-6 yaş arası miniklerin mezuniyet töreni yaşama heyecanına ortak oldu. Törende konuşan Başkan Günel, “Bu merkez sayesinde hem annelerimizin hem de çocuklarımızın yanında olduğumuz için çok mutluyuz. Kentimizde çocuklarımız için yeni eğitim yuvaları açmaya devam edeceğiz” dedi.

Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi'nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde sertifika heyecanı yaşandı. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programının 4'üncü dönemine katılan 25 çocuk için sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile katılarak miniklere katılım sertifikalarını verdi. Törende, minikler ise annelerine renkli kağıttan yaptıkları çiçekleri hediye ederek annelerin günlerini kutladı. Törenden sonra annelere çay ve pasta, çocuklara ise meyve suyu ikramında bulunuldu.

Törende konuşan Başkan Günel, “Kuşadası'nda daha çok çocuğumuza eğitim verebileceğimiz tesislere ihtiyacımız var. Bu gaye ile Türkmen Mahallesi'nde çok daha büyük bir merkez inşa edeceğiz. 2024 yılının yaz sezonuna kadar yapımını tamamlayacağız. Amacımız anneyi hamilelik döneminden itibaren çocuğu okul çağına gelene kadar hiç yalnız bırakmamak. Burada emek veren personelimize ve bizlere güvenerek çocuklarınızı emanet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.