Başkan Günel, Nevruz kutlamalarına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadası'nda gün boyu düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldı.

Belediye başkanlarını her organizasyonlarında aralarında görmekten mutlu olduklarını söyleyen Kuşadalılar başkanları ile teker teker fotoğraf çektirip, sohbet ettiler.

İlk olarak Kars Ardahan ve Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Kuşadası Şubesi'nin düzenlediği Nevruz şenliğine katılan Günel vatandaşlar ile teker teker ilgilendi.

Dernek Başkanı Nevzat Turan, yaptığı konuşmada Nevruzun önemine değindi ve başkan Ömer Günel'den Nevruz ateşini yakmasını istedi.

Ömer Günel kutlamalarda yaptığı konuşmada, “Nevruz tüm renklerin bir araya gelmesi ve barışın simgesi demek. Sadece Türklerin değil dünya uluslarının bayramı demek. Nevruza farklı farklı anlamlar yükleyerek insanları ayrıştırmak isteyenlere inat hep beraber birlik ve beraberlik içinde ateşin üstünden atlayacağız. Hepimizin dilekleri kabul olsun. İyi eğlenceler.” dileyerek ateşi yaktı.

Üstünden atlandığında kişiyi bir yıl boyunca kazadan ve beladan uzak tutacağına inanılan Nevruz Ateşi'ni yakan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ateşten ilk atlayan kişide oldu. Bir Kuşadalının, başkanım siz ne dilediniz? sorusuna Günel, “Birlik ve beraberlik içinde Kuşadası için hedeflediklerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirmeyi diledim.” yanıtını verdi.