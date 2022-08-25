Başkan Günel, Pohang Belediyesi heyetini ağırladı

Kuşadası Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili olarak Başkan Ömer Günel'den bilgi alan Koreli heyet, Kuşadası ile kardeş şehir olmak istediklerini belirtti.

Kore Cumhuriyeti Pohang Belediyesi'nden gelen 3 kişilik heyet, Kuşadası Limanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Pohang Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Park Jin Sang, Eski Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jong Kyung Hong ve Kore Valiler Derneği Türkiye Temsilcisi Yongdurk Park'tan oluşan heyet, Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve etkinlikler ve yaşama geçirilebilecek ortak projeler ile ilgili olarak Başkan Ömer Günel'le bilgi alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını çok beğendiklerini belirten Koreli heyet, Kuşadası ile kardeş şehir olmak istediklerini ifade etti. Pohang Belediyesi heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Ömer Günel ise turizm kentlerinin uluslararası alanda geliştireceği diplomatik ilişkilerin önemine dikkat çekti.