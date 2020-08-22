Başkan Günel, Sanayi Sitesi genel kuruluna katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayii Sitesi Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Divan Kurulunun daveti üzerine üyelere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Başkanlığa aday olduğum süreçte Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını başlattım. Çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Benim görevde olduğum sürede Sanayi Sitesi'nin hiçbir eksiği kalmayacak. Bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Mevcut yönetimin daveti üzerine seçimli genel kurula katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan adayları Azmi Tabak ve Murat Ertop'a başarılar diledi.

Genel Kurul'da divan başkanlığının daveti üzerine bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Başkanlığa aday olduğum süreçte Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını başlattım. Aydın Büyükşehir Belediyesinin desteği ile çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Göreve geldikten sonra Sanayi Sitesi'nin mevcut yönetimiyle eksik kalan yolların tamamlanması için iş birliğine gittik. Şu an çok az bir alan kaldı. O kısmı da en kısa sürede tamamlayacağız. Yönetim olarak Kuşadası'nda son 20 yılda yapılan yolu biz 1 yılda yaptık. Üstelik bu yolların yüzde 90'ı sathi kaplama ve parke taşıydı. Bizim yaptıklarımız ise sıcak asfalt ve parke taşından oluşuyor. Kuşadası'nın bugün gerçekten çok büyük hizmete ihtiyacı var. Kuşadası'nda 2 milyon metrekare yol yapılması gerekiyor. Yaptığımız hesaba göre kendi dönemimizin sonunda yolla ilgili ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılamış olacağız” dedi.

Pandemi sürecinde de Kuşadası Belediyesi'nin tüm imkanlarını esnaf için seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Biz toplamda 2 milyon 500 bin TL'lik 3 aylık kira bedelini sildik. Birçok belediye kira borçlarını ertelerken biz silmeyi tercih ettik. Çok paramız olduğundan değil ama gerçek anlamda esnafın yanında olduğumuz göstermek için yaptık. Çünkü biz laf ile değil icraat ile varız. Koronavirüs salgını Kuşadası'nda turizmi de derinden etkiledi. Ancak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kuşadası'nın büyümeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Birbirimize destek olursak bunu çok kısa sürede başarabiliriz. Sizlerle beraber olmaktan ve Sanayi Sitesi'ne hizmet etmekten çok mutluyum. Bizim dönemimizde sanayi sitesinin hiçbir eksiği kalmayacak. Bundan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.