Başkan Günel talimat verdi, eğitimin önündeki çamur engeli kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bahçesini su basan Adviye – Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yardımına Kuşadası Belediyesi koştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başlattıkları çalışmayla su basan alanın kurumasının ardından bahçede biriken çamur yığınını temizledi. Okulları yeniden eğitime elverişli hale gelen öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası'nda hafta boyunca süren sağanak nedeniyle Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Adviye – Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesini su bastı. Öğrenciler, bahçede oluşan su birikintileri yüzünden dersliklere giriş ve çıkışta zorluklar yaşadı. Havanın normalleşmesinden sonra su birikintileri kurudu, ancak bu kez de bahçe çamur deryasına döndü. Duruma tepki gösteren öğrenciler, ‘Daha önceden meteoroloji tarafından yağmurun yağacağı duyuruldu. Buna rağmen yetkililer hiçbir önlem almadı. Çoğu arkadaşımız evlerine gidemeyip okulda mahsur kaldı” dedi.

Okulun içerisinde bulunduğu olumsuz durumun medyaya yansıması üzerine Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçti. Okula giden ekipleri detaylı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmada okulun bahçesini kaplayan su birikintisinin kurumasının ardından oluşan çamur önce kepçe yardımıyla kaldırıldı. Ardından bahçe tazyikli suyla temizlenerek Adviye – Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim görmesi için yeniden elverişli bir hale getirildi. Öğrenciler ve veliler duruma duyarsız kalmayan Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.