Başkan Günel, taşınmaz tahsislerinin iptaline açıklık getirdi

Söz konusu evin Kuşadası Belediyesi'nin tapulu mülkü olduğunu belirten Başkan Günel, “ Sayıştay, belediye taşınmazlarının tahsislerinde usulsüzlükler tespit etti. Biz sadece Sayıştay kararını uyguluyoruz. Bu ev zaten belediyemizin tapulu malı. Kimseden bir şey aldığımız yok, yaptığımız yanlış da yok “ dedi.

Belli kesimler tarafından sosyal medyada “Kuşadası Belediyesi'nden büyük yanlış” ve “Mübadele Evi boşaltılmak isteniyor” başlıkları ile kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir açıklama yaptı. “Kuşadası'nda faaliyetlerimizi kişilerin değil kamunun yararını gözeterek sürdürüyoruz” diye konuşan Başkan Günel, “ Mübadele Evi diye bahsedilen söz konusu mülk Kuşadası Belediyesi'nin tapulu malı. 2018 yılı Sayıştay raporlarında belediye taşınmazlarının kullanımı ile ilgili olarak usulsüzlükler tespit edilerek tahsis iptalleri yönünde karar alınmıştır. 02.05.2019 tarih E.1924110 sayılı 2018 yılı Sayıştay denetim raporunda yapılan incelemede 1 adet taşınmazın Kuşadası Belediyesi'ne, 1 adet taşınmazın sendikaya ve 6 adet taşınmazın derneklere ait olmak üzere 8 adet taşınmazın tahsis edildiği görülmüştür. Tahsis işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi yönünde de talimat verilmiştir. Sayışta raporu, 2.7.2019 tarihli belediye meclis toplantımızda incelenmesi için hukuk komisyonuna havale edilmiştir. Yapılan inceleme sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinde belediyelerin belediye meclis kararı ile kendilerine taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilecekleri veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilecekleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Belediye Kanununda vakıf ve derneklerle ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebileceği düzenlenmekle birlikte Belediyelerin vakıf, dernek ve kooperatiflere yer tahsisi yapabileceği ile ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Belediyelerin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile tahsis yapabileceği ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısına konu taşınmazlarla ilgili böyle bir izin almadığı anlaşılmıştır “ dedi.

Tahsis iptalinin gerekçelerinden bir diğerinin ise Kuşadası Belediyesi ile imzalanmış bir ‘Ortak Proje Sözleşmesi'nin' bulunmaması olduğunu kaydeden Başkan Günel,” Konu ile ilgili olarak bahse konu dernek başkanı tarafından bir proje taslağı sunulmuş, ilgili taşınmazın tahsis edilmesi halinde aylık 1200 TL kira bedeli öngörülmüştür. Ancak proje sözleşmesi dönemin belediye başkanı tarafından da imzalanmamıştır. Yine ilgili mevzuat gereği, dernek ve vakıflarla gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mülki idare amirinin onayı gerekmektedir. Ancak ortada bir onay da bulunmamaktadır. Kuşadası Belediyesi ile imzalanan 10 yıllık hizmet protokolünün ise tahsise uygunluğu bulunmadığı yine Sayıştay raporunda mevcuttur. 5393 sayılı kanunun 15/6 maddesi ile 4706 sayılı kanunun ek 4 maddesi gereğince belediyeler taşınmazlarını sadece mahalli idareler ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilirler hükmü de tahsis iptallerinin diğer bir gerekçesidir. Sonuç olarak Belediye olarak sadece Müdabele Evi için değil, diğer taşınmazlarımızda bulunan derneklerin tamamı için tahsis iptal kararı alınmıştır. Ancak mevzuata uygun olarak genel kamu yararına uygun olacak ortak projeler geldiği takdirde Kuşadası Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğimizden kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır “ diye konuştu.