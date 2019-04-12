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Başkan Günel, Tepe Sokak sakinlerine verdiği sözü tuttu, konser düzenledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak sakinlerine verdiği sözü tuttu.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Sokak sakinlerine bir şenlik düzenleyeceğinin sözünü veren Başkan Ömer Günel sevilen sanatçı Kobra Murat'ın sahne aldığı bir konser düzenledi.


Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta düzenlenen konsere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Sevilen Sanatçı Kobra Murat seslendirdiği şarkılarla mahalle sakinlerine coşkulu bir gece yaşattı.


Konserde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konsere gösterdikleri ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek “Seçimler öncesinde bir söz verdik, bu sokakta büyük bir şenlik düzenleyeceğimizi söyledik. Bu akşam sözümüzü tutmanın sevincini yaşıyorum. Bizi kırmayıp bu akşam Tepe Sokak'ta sahne alana dostumuz Murat'a ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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