Başkan Günel, “ Tüm canlılardan sorumluyuz “

Bu konuda toplumsal bilinçlendirme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Günel, “Uzun süredir şehir merkezine inen domuz sürülerinin engellenmesi için başlattığımız “toplumsal bilinçlendirme çalışmaları” bazı çevrelerce yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Bu konuda özellikle sosyal medya ve diğer mecralarda yapılan eleştiriler ve yanlış bilgilendirmeler üzerine bir açıklama yapmak gerekliliği duyulmuştur “ dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Günel, “Öncelikle Kuşadası Belediyesi bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hayvan dostu bir belediye olduğunu göreve gelir gelmez faytonların yasaklanması, haybulansın faaliyete başlatılması, kedi evlerinin yaygınlaştırılması, kedi ve köpek mamamatik ve su otomatlarının hizmete alınması gibi icraatları ile kanıtlamıştır. Günümüzde yaban domuzlarının yerleşim yerlerine girmesi sorunu sadece Türkiye'de değil başka birçok ülkede de sorun haline gelmiştir. Bizim öncelikli hedefimiz hem yaban hayatını hem de halk sağlığını korumaktır. Bu amaçla konunun uzmanları ve hayvan sever dernek temsilcileri ile görüşülmüş, iddia edildiği gibi domuzların aç kaldıkları için değil, kolay gıdaya ( sokaklara gelişi güzel bırakılan mamalar ve yine çöp konteynerlerinin çevresine atılan evsel gıda atıkları vb.) ulaştıkları için şehir merkezine indikleri tespit edilmiştir “ diye konuştu.

Kuşadası'nda her canlıya karşı sorumlulukları bulunduğunu kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuşadası'ndaki her canlıya karşı sorumluluk bilincinde olan bir belediye olarak, yaptığımız çalışmaların hiçbiri, sokak hayvanlarının mama bulamaması ya da domuz sürülerinin açlığa terk edilmesi yönünde değildir. Bu çalışmalarda amacımız, sokak hayvanları için mamaların düzenli ve ihtiyaca göre bırakılması bilincini oluşturmak, domuz sürülerini şehir merkezine çekecek cazibe oluşturan evsel atıkların da toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde çöp konteynerlerinin içine atılmasını sağlamaktır. Yaptığımız araştırmalarda ve uzmanların da belirttiği üzere, domuz sürülerinin kolay gıdaya (kedi köpek mamaları ve evsel gıda atıkları) ulaşamamaları halinde, kendi yaban yaşam alanlarına dönecekleri değerlendirilmiştir. Son günlerde yapılan yoğun eleştiriler üzerine, tekrar konunun uzmanları ve hayvan severler ile bir araya gelerek tüm çözüm önerileri tekrar değerlendirilecek ve en doğru yöntemin uygulanması için çaba sarf edilecektir. Konuya hassasiyet gösteren kamuoyuna teşekkür eder, saygıyla sunarız “