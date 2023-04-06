Başkan Günel: ‘Tüm mahallelerimize eşit ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz'

Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Günel "Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimize rekor yatırım yaptık. Kuşadası'nda belediye hizmetleri her mahalleye ulaşıyor” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde kentte görev yapan muhtarlarla yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi hedefleniyor. Başkan Günel, son olarak Yeniköy Mahallesi Muhtarı Mümtaz Mert, Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Kirazlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mersin, Çınarköy Mahallesi Muhtarı Sebahattin Akyüz, Caferli Mahallesi Muhtarı İsmail Arı ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu'nda, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kent merkezine uzak mahallelerde planlanan yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları ele alındı. Daha sonra Başkan Günel muhtarlara göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası'na yaptıkları yatırımlar ile gerçekleştirmeyi hedefledikleri çeşitli proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Toplantının son bölümünde Başkan Günel muhtarlardan gelen soruları yanıtladı. Muhtarlar ise Başkan Günel'e hazırladıkları talep listelerini iletti.

‘Hiç durmadan çalışıyoruz'

Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için hiç durmadan çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Günel, “Görev süremizin 4 yılı geride kaldı. Ben ve ekip arkadaşlarım kentimize değer katmak amacıyla 7/24 mesai harcıyoruz. Kuşadası'nda alt ve üstyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak. Planlamalarımızı tüm mahallelerimize eşit ve aynı kalitede hizmet ulaştırma hedefi ile yapıyoruz. Bugün de Yaylaköy, Kirazlı, Çınarköy, Yeniköy ve Caferli mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya geldik. Kuşadası Belediyesi olarak bu mahallelerimizde bulunan alt ve üstyapı, çevre ve peyzaj düzenlemesi ile sosyal donatı alanı eksikliklerini bir an önce gidereceğiz. Kuşadası'nda belediye hizmetleri her mahalleye ulaşıyor, ulaşmaya da devam edecek” diye konuştu.

"Muhtarlardan Başkan Günel'e teşekkür"

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları Başkan Ömer Günel'e Kuşadası'na yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Uzun yıllar sonra Kuşadası'nın tüm mahalleleri ile hizmet almaya başladığını vurgulayan muhtarlar, birim müdürlerinin de kendileriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.