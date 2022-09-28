Başkan Günel, Uydukent sakinleri ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent'te düzenlediği toplantıda çiçeklerle ve teşekkür mesajları içeren dövizlerle karşılandı. Son bir ay içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından 22 bin metrekare yeni yol ve bir park alanı yapılan Uydukent'te Başkan Ömer Günel'e çiçek veren çocuklar “Bize park yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Artık yollarımız da var. Bundan sonra okula giderken üstümüz çamur olmayacak. Bu çiçeğin içine küçük kalplerimizi koyduk. Seni çok seviyoruz Ömer Amca” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından düzenlenen mahalle toplantılarının son adresi Uydukent oldu. Başkan Ömer Günel, 1995 yılında yapımına başlanan ve aradan geçen 27 yıl boyunca sorunları bir türlü çözülemeyen Uydukent'te Florya Sitesi Küme Evleri önünde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan park alanında düzenlenen bir toplantıyla bölge sakinleriyle buluştu. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıya büyük ilgi gösteren Uydukent sakinleri, Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı. Uydukent sakinleri, yaşama geçirilen çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ellerinde taşıdıkları dövizlerle ifade ederken site yöneticileri Başkan Ömer Günel'e çiçek ve plaket verdi.

Toplantıya katılan Değirmendere Muhtarı İsmail Atal, Başkan Ömer Günel'i Uydukent'te görmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek bölgede kısa süre içerisinde yaşama geçirilen yol ve park çalışmaları nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Toplantıda Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde ve Uydukent'te yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel, 27 yıldan bu yana Kuşadası'nın kanayan yarası olan Uydukent'in yasal nedenlerden kaynaklanan sorunlarını çözme noktasında çok önemli adımlar attıklarını belirtti. Uydukent'in, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000'lik nazım imar planının kabul edilmesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından 1/1000'lik imar uygulama planına dâhil edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Böylece Uydukent sakinlerinin hizmet almasının önündeki engel hukuki olarak ortadan kalkmış oldu” dedi.

Ağustos ayında Uydukent'e yaptığı ziyarette verdiği sözlerden fazlasını yerine getirdiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kısa süre içerisinde Uydukent'in tüm yollarını yaptık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bölgeye 22 bin metrekare yeni yol kazandırdık. 1500 metrekarelik alanda yaptığımız bu park alanı da önemli bir başlangıç oldu. Zaman içerisinde Uydukent'e yeni park alanları kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Ömer Günel, Uydukent sakinlerine bir de müjde verdi. Kısa süre içerisinde Kuşadası Belediyesi'ne ait alanda bir spor kompleksinin yapımına başlanacağını ifade eden Başkan Ömer Günel “Aydın İl Spor Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol ile belediyemize ait 8 bin 500 metrekarelik alana, bir futbol, bir voleybol, bir de basketbol sahasının yapımına başlayacağız. Her yaştan sporseverin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanacak olan spor kompleksi aynı zamanda önemli bir sosyal yaşam alanı haline gelecek” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Sizler bize çalışmamız için oy verdiniz. Biz de tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte sizlere daha fazla hizmet sunabilmek için nefessiz çalışıyoruz. Bize destek olduğunuz ve yanımızda durduğunuz sürece de aynı enerji ile çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gücümüzü sizlerden alıyoruz. Uydukent çok büyük bir alan ve adeta bir mahalle gibi hizmet alması gerekiyor. Bu nedenle de yapacak daha çok işimiz var” dedi.

Konuşmasının ardından Uydukent sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, talepleri anında ilgili birimlere ileterek takipçisi olunması talimatını verdi. Söz alan Uydukent sakinleri yürütülen çalışmalar nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Toplantının sonunda Başkan Ömer Günel, Uydukent sakinleri ile birlikte halay çekti.

Uydukent Sitesi'nde ikamet eden İlhan Turhan, yaşama geçirilen çalışmalarla kendilerini artık Kuşadası'nın bir parçası gibi hissetmeye başladıklarını belirterek “Buradaki insanlar 27 yıl boyunca kendilerini dışlanmış ve sahipsiz hissetti. Ömer Günel göreve geldikten sonra verdiği tüm sözleri tuttu. Uydukent sakinleri olarak çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.

Nedime Eben ise, Uydukent'in 27 yıldır elektrik, su ve yol problemleri yaşadığına dikkat çekerek “Başkanımız Ömer Günel göreve geldikten sonra tüm sorunlarımızı çözdü. Başkanımız bizi çok sevindirdi. Onu çok seviyoruz. Uydukent sakinleri olarak kendisine minnettarız” dedi.