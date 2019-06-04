Başkan Günel, vatandaşla bayramlaştı

-İlk ziyaret Yaylaköy Mahallesi'nde yapıldı

Başkan Ömer Günel'in bayramlaşma programının ilk durağı Yaylaköy mahallesi oldu. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Ömer Günel burada davullarla karşılandı. Çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak dağıtan Başkan Ömer Günel'in ikinci durağı Kuşadası Huzurevi oldu. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Ömer Günel, “ Bir gün hepimiz yaşlanacağız. Huzurevinde misafir olan sakinlerimizi sadece bayramlarda değil her zaman ziyaret etmemiz, hal hatırlarını sormamız gerekiyor.” Dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte protokol bayramlaşmasına katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretleri ile programına devam etti. Kuşadası Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Başkan Ömer Günel'i hasta ve yakınları takdirle karşıladı. Bayramlaşma programına Şehit ve Gaziler Derneği ve Kuşadası Belediyesi temizlik işleri çalışanlarına ziyaret ile devam eden Başkan Ömer Günel, çatkapı ev ziyaretleri ile de bayramı evlerinde geçiren yaşlı ve hasta hemşehrilerininde bayramlarını kutladı.

-Tüm Dünya'da barış ve dostluk diliyorum

Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada barış ve dostluğa vesile olmasını dilediğini belirterek, “ Tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ve bayram tatillerini geçirmek için kentimizi seçen tüm misafirlerimizin ramazan bayramının kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Kuşadası'nı turizm sezonuna hazırlamayı öncelikli görev kabul ettik. Bunun için var gücümüzle çalıştık. Bayram tatilini ilçemizde geçirmek isteyen yurttaşlar bu kararlarından pişmanlık duymayacaklar. Bugün itibari ile Kuşadası turizm sezonunu tam olarak açmıştır. Kuşadası'nı ziyaret edecek olan tüm yerli ve yabancı turistlerimizin bu ve bundan sonraki sezonlarda çok mutlu olacakları ve keyif alacakları bir turizm kentini yeniden dizayn ediyoruz. Buradan belediyemize destek olan başta esnaf arkadaşlarım olmak üzere tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. “ dedi.