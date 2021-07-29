Başkan Günel ve ekibi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kadıkalesi Mahallesi'nin ardından Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sorunlara anında müdahale anlayışıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi'nde, Başkan Ömer Günel ve ekibi kentte adım atılmadık yer bırakmıyor. Bu kapsamda daha önce Güzelçamlı ve Kadıkalesi Mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'nun son durağı Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. Güvercin Masa gezici ekibinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, otobüs terminalinde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Batçıoğlu, otogarın yenilenmesi gereken bölümleri hakkında esnaftan bilgi aldı. Gezici ekip personeli ise talep formu oluşturup, istekleri eş zamanlı olarak ilgili birim müdürlüklerine iletti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Otogarda inceleme yaparak başta temizlik olmak üzere birçok konuda esnafla fikir alış verişinde bulunduk. Kuşadası otogarı, özellikle turizm sezonunda kentimize gelen binlerce ziyaretçiyi karşılayan çok önemli bir merkez. Otogarın şartlarını iyileştirme konusunda yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.