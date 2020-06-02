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Başkan Günel; "Yalan ve iftiraya başvuranlar yasalar önünde hesap verecek “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazılı basın ve sosyal medya aracılığıyla şahsı, çalışma arkadaşları ve Kuşadası Belediyesi hakkında yalan ve iftira içeren paylaşımlarda bulunan kişilere sessiz kalmayacaklarını belirterek “Yalan, iftira ve hakarete meyledenlere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal girişimlerde bulunacağız.

Eleştiri yapmak ile hakaret etmek arasındaki farkı iyi anlamak gerekiyor” dedi.



Yazılı basın ve sosyal medya aracılığıyla şahsı, çalışma arkadaşları ve Kuşadası Belediyesi hakkında yalan ve iftira içeren paylaşımlarda bulunan kişilere tepki gösteren Başkan Ömer Günel, “Eleştiri, kişi ve kurumları geliştirme hedefi taşırken, hakaret değersizleştirmeyi ve itibarı zedelemeyi hedeflemektedir. Sahip olduğum demokratik anlayış doğrultusunda şahsıma ve başkanlık ettiğim Kuşadası Belediyesi'ne yönelik nezaket ve iyi niyet çerçevesinde yapılacak her türlü eleştiriye açığım ve saygıyla karşılamaktayım. Ancak eleştiri sınırlarını aşarak iftira ve hakarete varan söylemlere müsamaha göstermek mümkün değildir. Gerek sosyal medya, gerekse de yazılı ve görsel basın aracılığıyla şahsıma, Kuşadası Belediyesi'ne veya çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak yöneltilen hiçbir asılsız söylem ve suçlama karşısında sessiz kalmayacağız. Yalan, iftira ve hakarete meyledenlere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal girişimlerde bulunacağız” dedi.

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