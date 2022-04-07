Başkan Günel, “Yaptığımız planlamanın alkışlanması gerekiyor”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nde kabul edilen Soğucak Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak eleştiride bulunan AK Parti Grubu'nu samimi olmaya çağıran Başkanı Ömer Günel “Eğer bir sitemde bulunacaksanız bu sitemin hükümete yönelik olması gerekiyor. Çünkü 1/100.0000'lik planı yapan onlar. Bizim yaptığımız planlamanın alkışlanması gerekiyor. Biz bu revizyonda kamu yararını gözettik” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında İmar Komisyonu kararı doğrultusunda kabul edilen Soğucak Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak ret oyu kullanan AK Partili İmar Komisyonu Üyesi Tacettin Özden'e yanıt verdi.

Soğucak Mahallesi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/100.000 ve 1/5.000 ölçekli planlarla zaten imara açık olan bir bölgede çarpık yapılaşmanın önüne geçildiğini belirten Başkan Ömer Günel “Herhangi bir bölgeyi imara açmamız söz konusu değil. Kuşadası Belediyesi olarak birbiri ile çelişen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planları başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlardan görüş alarak birbiri ile uyumlu hale getirdik. 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile bölgenin sosyal ve teknik donatı alanları ile yeşil alan miktarı artırılmış, 245 hektarlık alanın yalnızca yüzde 39'u konut alanı olarak ayrılmış ve 500 metrekarede bir yapılaşmaya olanak sağlanmıştır” dedi.

Başkan Ömer Günel, yapılan plan revizyonu ile Soğucak Mahallesi'nin imara açıldığı yönündeki eleştirilerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtti. AK Parti Grubu'nu samimi olmaya çağıran Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşke Soğucak ile ilgili yaptığınız itirazı Kocagöl'deki denize sıfır parselin, Milli Parkın göbeğindeki alanın satışı için de yapsaydınız. TOKİ, Yavansu Mahallesi'nin tamamını planlayarak binlerce dönüm arazinin satışını gerçekleştirdi. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Eğer bu arazi Milli Emlak aracılığıyla satılacak olsaydı, elde edilen satış bedelinin yüzde 25'i Kuşadası Belediyesi'nin kasasına girecekti. Yani Kuşadası kazanacaktı. Ama gelir elde etmememiz için Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek satıldı. Yazık değil mi? Bunlar bu memleketin toprakları. Jandarma'ya ait alanı alabilmek için çok uğraştık. Bize vermediler. Bugün 17 milyona satıldı. Biz Soğucak Mahallesi ile ilgili olarak alkışlanması gereken bir planlama yaptık. Lütfen samimi olun”