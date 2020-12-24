Başkan Günel, Yeniköy İlkokulu ek binası için start verdi

Bu kapsamda Yeniköy İlkokulu'nda okul öncesi özel eğitim öğrencilerinin eğitimi için ek bina yapımına başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yeniköy Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine Yeniköy İlkokulu'na, okul öncesi özel eğitim sınıfı kazandırmak için düğmeye bastı. Başkan Ömer Günel'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle alanı gezmesinin ardından harekete geçen belediye ekipleri ilkokulun yanındaki arazide inşaat çalışmalarına başladı. Temel atma ve duvar örme çalışmaları tamamlanan binanın sıva işleri devam ediyor. 8 öğrencinin eğitim alabileceği bir derslik ve bir tuvaletin yer alacağı ek binanın dış cephe boyama, iç cephe boyama ile bahçe düzenleme gibi işleri de Kuşadası Belediyesi tarafından yapılacak.

"Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte eğitim faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha rahat ve güvenilir bir ortamda eğitim görebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kentimizde bulunan okullara elimizden geldiğince destek sunuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılışında ziyaret ettiğimiz Yeniköy İlkokulu'nda bir takım eksiklikler gözlemlemiştik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerimizle alanda yaptığımız incelemelerin ardından Yeniköy İlkokulu'na okul öncesi özel eğitim öğrencilerimizin eğitim alacakları bir ek bina inşa etmek için kolları sıvadık. 8 öğrencinin eğitim alabileceği binanın kaba inşaatı neredeyse tamamlandı. Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.