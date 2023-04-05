Başkan Günel yol ve park çalışmalarını yerinde inceledi

Kuşadası'nın farklı noktalarında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın yaklaşan turizm sezonuna hazır gireceğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla çalışan Başkan Ömer Günel, kenti karış karış dolaşmaya devam ediyor. Başkan Ömer Günel, son olarak Kuşadası'nda 2023 yılında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından alt ve üstyapı yatırımlarının planlandığı bölgeler ile yaklaşan turizm sezonu öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çevre ve peyzaj düzenlemesi yapacağı alanları dolaşarak inceleme yaptı.

Başkan Günel, sabah mesaisine İkiçeşmelik Mahallesi'ni ziyaret ederek başladı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve birim müdürlerinin de katıldığı alan gezisinde, Başkan Ömer Günel Şükrü Küçük Caddesi'nde bulunan kaldırımda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi aldı. Başkan Ömer Günel daha Kuşadası Belediyesi'nin sıcak asfaltla kapladığı 613 Sokağa geçti.

Her iki yolun bulunduğu bölgenin Kuşadası'ndaki yeni yerleşim alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz Şükrü Küçük Caddesi'ni baştan sona yaptı. Biz de 613 Sokağı sıcak asfaltla kaplamıştık. Böylece yolların tamamı yapılmış oldu. Kuşadası'na gerçekleştirdiği yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Hemşehrilerim de yeni yollarını güle güle kullansınlar” dedi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nin ardından Kirazlı yolu, Ege ve Kadınlar Denizi Mahallelerine giden Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandıracağı müzik temalı park olan Altın Güvercin Parkı'ndaki çalışmaların son durumunu kontrol etti. Başkan Günel, alan gezisini kentin turistik çarşılarından olan Barbaros Caddesi'nin girişinde yaptığı incelemeden sonra taksici esnafını ziyaret ederek bitirdi.

Kuşadası'nda yatırım ve hizmet çağının yaşandığına dikkat çeken Başkan Günel, “Kentimizin çehresini değiştirmek ve modern bir turizm kenti oluşturmak için ekip arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak 2023 yılı içerisinde yapmayı planladığımız çalışmalar, yeni parklar, çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca sorunları yerinde tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla Kuşadası uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştu. Göreve geldiğimizden beri 1 milyon metrekarenin üzerinde yol yaptık. Önümüzdeki süreçte de planlı yatırım ve çalışmalarımız devam edecek. Bu sezon rekor sayıda turist bekliyoruz. Kuşadası yaklaşan turizm sezonuna da hazır bir şekilde giriyor” diye konuştu.