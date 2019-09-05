Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen Zabıta Haftası kutlamasına zabıta müdürlüğü personelinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı tebrik eden Başkan Ömer Günel, “Öncelikle hepinizin Zabıta Haftası'nı kutluyorum. İşinizin çok zor olduğunu biliyorum. Bu hususta size elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Hiçbir personelime zarar gelmesine izin vermem. Sizden tek isteğim işinizi özveriyle yapmanız. Beni her zaman sizin yanınızdayım. Biz çalışırsak Kuşadası kazanır” dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürü Hüsnü Akman ile birlikte Zabıta Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı kesti.