Başkan Günel'den anlamlı fidan bağışı

MEB'den atama bekleyen öğretmenlerin sosyal medyada başlattıkları ağaç dikme kampanyasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel destek oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) atama bekleyen öğretmenler, 60 bin fidan kampanyası başlattı. MEB Etkinlik Platformu adlı sosyal medya hesabından “Doğaya Can 60 Bin Fidan” etiketiyle sosyal medyadan başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Hedeflerinin insanlığa ve doğaya fayda oluşturarak seslerini duyurmak olduğunu dile getiren atama bekleyen 60 bin öğretmeni, öğrencilerine kavuşturmak için harekete geçen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kampanyaya destek verdi. Fidan bağışı kampanyasındaki meydan okumayı kabul eden Başkan Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhaba Sevgili Vildan, çağrını duydum. Ben de ‘Doğaya Can, 60 Bin Fidan' kampanyasına 100 fidan bağışlıyorum. Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'ı kampanyaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.