Başkan Günel'den balıkçılara malzeme desteği

2021 yılının ilk toplantısında belediye kiracısı esnafın kira borçlarını erteleme ve gecikme faizlerini silme kararı alan Kuşadası Belediye Meclisi, son olarak balıkçı esnafına malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Kararı sevinçle karşılayan balıkçı esnafı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Korona virüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi'nden bu kez de balıkçı esnafına destek geldi. Ocak ayı toplantısında 175 esnafın kira borcunu 5 ay sonraya erteleyerek 4 eşit takside bölme ve gecikme faizlerini silme kararı alan Kuşadası Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısında balıkçı esnafına malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Pandemi nedeniyle ekonomik olarak güçlük çeken balıkçı esnafının talebini değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda alınan karara göre balıkçı esnafına kişi başı 4 takım barbun ağı, 3 takım voli ağı ve 6 takım paragot desteğinde bulunulacak.

Kuşadası'nda uzun süredir geçimini balıkçılıktan sağladığını belirten İbrahim Evran, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e bu zor günlerde bize malzeme desteğinde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Kuşadası'nda göreve gelen hiçbir belediye başkanı bizim sorunlarımızla bu kadar yakından ilgilenip yardımda bulunmamıştı. Başkan Ömer Günel, bu anlamda da bir ilki gerçekleştirdi” dedi.

Hakan Koyuncu ise “Başkanımız Ömer Günel, göreve geldiğinden beri hem bizimle hem de barınağımızla çok yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz aylarda, balıkçı teknelerinin güvenliği için hayati önem taşıyan mapalar onun sayesinde yenilendi. Şimdi de bize malzeme desteğinde bulunacak. Kendisine kendim ve arkadaşlarım adına minnettarım” diye konuştu.