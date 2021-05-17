Başkan Günel'den başsağlığı mesajı

İHA Kuşadası Muhabiri 55 yaşındaki Zafer Hacısalihoğlu, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Aydın Andan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Hacısalihoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Hacısalihoğlu'nun ölüm haberi ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

"İyi bir aile babası, değerli hemşehrimiz"

Hacısalihoğlu için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'de baş sağlı mesajı yayımlayarak taziye dileklerini iletti. Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce Kuşadası'nda yaşamayı seçtiğimde ilk tanıdığım arkadaşlarımdan, kentimizin kalemi güçlü gazetecisi, iyi bir aile babası, değerli hemşehrimiz Zafer Hacısalihoğlu verdiği yaşam savaşına maalesef yenik düştü. Başımız sağ olsun. Biliyoruz ki ışıklar içinde uyuyacaksın" ifadelerine yer verdi.