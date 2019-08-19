Başkan Günel'den Çerçioğlu'na destek

Volkswagen'in 123'üncü fabrikasının Aydın'da kurulması için çağrı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bir destek de Kuşadası Belediye Başkanından geldi. Türkiye ve Bulgaristan arasında bir süredir yaşanan Volkswagen'in yeni fabrikasının nerede kurulacağı tartışmasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı çağrının önemine değinen Başkan Ömer Günel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun böyle bir fabrika projesinin Bulgaristan'a kaptırılmaması ve Aydın'a kazandırılması için yaptığı çağrıya Kuşadası Belediyesi olarak desteğimiz tamdır. Ekonomik anlamda böylesi büyük bir proje için Aydın coğrafi, stratejik ve lojistik anlamda biçilmiş kaftandır” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir tarafta siyasi rant için yaşadığı kenti azimle kötülemek için çalışan bir zihniyet ve temsilcilerinin diğer tarafta ise bu zihniyetin karşısında dik duruşu ile Aydın için gecesini gündüzüne katan Topuklu Efe'nin mücadelesinin olduğuna dikkat çekerek “Yaşadığı kenti azimle karalayanların karşısında Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Başka Ömer Günel, “Birileri kendi siyasi gelecekleri için başta ilçemiz olmak üzere Aydınımızın üzerine karabulut gibi çökmek istiyor. Ama karşılarında Özlem Hanım, Aydın'ın geleceği için çok önemli bir projeye çağrı yaparak herkesten destek bekliyor. Biz de tam bu noktada Belediye Başkanımızın en büyük destekçi olacağız. Çünkü biz yaşadığımız kentin başarısı için çalışıyoruz. Bizim siyasi gelecek hırsımız yok. Bizim tek düşüncemiz yaşadığımız kent ve yaşayanlarının iyi bir geleceğe sahip olmasıdır. Volkswagen'in 123'üncü fabrikasının Aydınımızda kurulması halinde çok büyük bir istihdam yaratılmış olacak. Bölge ekonomisi zenginleşecek. Coğrafi konum açısından bu fabrikanın ülkemizde açılması için en uygun nokta Aydın'dır. Ortak davası Aydın olan herkesten bu projeye destek bekliyoruz” dedi.