Başkan Günel'den işyeri yanan esnafı ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, elektrik kontağından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelen Adasan Sanayi Sitesi esnafı Bedri Büyüksaraç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Adasan Sanayi Sitesi'nde Bedri Büyüksaraç'a ait iş yerinde, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle Cumartesi günü yangın çıktı. Yangın, İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu dükkân kullanılamaz hale geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yangının çıktığı iş yerine giderek esnaf Bedri Büyüksaraç ile görüştü. Büyüksaraç'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ömer Günel'e, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (KESO) Ahmet Çalım da eşlik etti.

İş yeri sahibi Bedri Büyüksaraç'ın taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, “Öncelikle esnafımızın başına gelen olay dolayısıyla çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak bizim için en büyük teselli, yangında can kaybı ve yaralananın olmaması. Kuşadası Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Yetki ve imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın zararının giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.